BC sabia que surpreenderia mercado, mostra ata do Copom

BRASÍLIA - Em ata do Copom divulgada nesta terça-feira, 22, o Banco Central deixa claro que sabia que pegaria os agentes econômicos de surpresa ao deixar inalterada a Selic, taxa básica de juros da economia. O mercado apostava amplamente em nova redução da taxa.

+ Mercado eleva previsão do dólar no fim do ano para R$ 3,43

Os membros do conselho descartaram, entretanto, que o peso dado ao fator cambial em sua decisão fosse uma reação mecânica à disparada da moeda norte-americana e que os choques externos devem ser combatidos apenas diante impacto secundário que podem ter na inflação.

“Avaliou-se o fato de que a comunicação recente de membros do Copom parecia ter sido interpretada por parte do público como indicativa de decisão na direção de uma redução adicional da taxa de juros”, apontou o BC no documento.

+ Mercado já cogita alta da taxa de juros em setembro

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) consideraram reduzir o juro básico da economia, a taxa Selic, em 0,25 ponto porcentual, para 6,25% ao ano, na semana passada. A ata da reunião cita que essa hipótese, que não foi executada, foi considerada "com o objetivo de mitigar o risco de postergação da convergência da inflação rumo às metas".

No documento, os membros do Comitê citam que, entre os argumentos para novo corte do juro, estavam "os níveis baixos de inflação e de inflação subjacente e o ritmo gradual de recuperação da economia e seu arrefecimento recente".

Após terem colocado sobre a mesa a hipótese de redução do juro, os diretores também avaliaram a opção de manter a taxa Selic em 6,50% - opção que acabou sendo vencedora. "A favor dessa opção, pesava a mudança no balanço de riscos para a inflação em função do choque externo, que reduziu as chances de a inflação permanecer abaixo da meta no horizonte relevante por meio de possíveis impactos secundários na inflação", cita o documento.

Diante desse balanço de riscos relacionado ao cenário externo, os diretores do BC avaliaram como "desnecessária a mitigação de risco de convergência demasiadamente lenta da inflação às metas". "Pesando o cenário básico e o balanço de riscos, o Comitê concluiu que a decisão de manter a taxa de juros no atual patamar era a mais apropriada", cita o documento.

Na semana passada, o BC surpreendeu ao manter a taxa básica de juros, justificando que o cenário externo tornou-se mais desafiador e apresentou volatilidade em meio à recente escalada do dólar, que chegou próximo a 3,80 reais.

A expectativa majoritária do mercado era de que o BC faria novo e último corte de 0,25 ponto na Selic, diante da perda de força da atividade econômica e o comportamento favorável da inflação no país, fatores que, até então, o BC vinha sinalizando estar de olho para sua decisão sobre os juros.

O BC trouxe ainda que “a ausência de relação mecânica entre o cenário externo e a política monetária e sua forma de atuação serão evidentes ao longo do tempo, mas que já deveriam ser explicitadas pelo Copom nas suas comunicações oficiais”.

A disparada do dólar em relação a divisas de países emergentes tem sido alimentada pela expectativa que os juros nos Estados Unidos podem subir mais do que o esperado, tornando o país mais atraente para o fluxo global de recursos. No caso brasileiro, a volatilidade também tem sido embalada pelos temores dos mercados com as eleições presidenciais.

O BC voltou a repetir na ata que vê como adequada a manutenção da Selic no mesmo patamar para as reuniões que ocorrerão daqui para frente. O próximo encontro do Copom ocorre em 19 e 20 de junho./COM REUTERS