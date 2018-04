BC: Santander-Banespa tem mais reclamações O conglomerado Santander-Banespa foi o campeão das reclamações de clientes feitas ao Banco Central no mês de março, segundo pesquisa divulgada hoje pelo BC em seu site na Internet. De acordo com a pesquisa, o HSBC Bank Brasil ficou em segundo lugar e o conglomerado ABN-Amro veio em terceiro. Confira a lista: Banco (índice*) 1. Conglomerado Santander-Banespa (3,22) 2. HSBC Bank Brasil (2,61) 3. Conglomerado ABN-Amro (2,56) 4. Conglomerado Unibanco (1,21) 5. Caixa Econômica Federal (1,13) 6. Conglomerado Bradesco (1,07) 7. Conglomerado Itaú (1,04) 8. Banco do Brasil (1,03) 9. Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0,70) 10. Banco Nossa Caixa (0,52) * o índice representa o número de reclamações dividido pelo número de clientes multiplicado por 100 mil