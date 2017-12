BC será menos tolerante com choques que comprometam inflação A mudança na inflação a ser perseguida em 2005 reduz a "tolerância" do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em relação a novos choques que possam comprometer o objetivo de convergir os índices de preço para os 5,1% de alta estimados para o próximo ano. A ata da última reunião do Copom informou que em 2005 o BC vão perseguir a meta de 4,5% acrescida de 0,6 ponto porcentual referente à inércia inflacionária herdada do ano anterior. Com isso, passa para 5,1% a meta para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo(IPCA) em 2005, usado como referência para a meta de inflação. Apesar da mudança no foco inflacionário a ser perseguido no próximo ano, o Copom ressalta que o intervalo da meta de inflação continua sendo de 2,5 pontos porcentuais, para cima ou para baixo, em relação à meta central de 4,5%.