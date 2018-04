BC: setor público tem déficit nominal de R$ 10,130 bi

No primeiro semestre, o setor público acumula déficit nominal de R$ 43,682 bilhões, o equivalente a 3,02% do Produto Interno Bruto (PIB). No semestre, o governo central teve déficit de R$ 50,245 bilhões, o correspondente a 3,47% do PIB. Já os governos regionais tiveram superávit nominal no período de R$ 7,053 bilhões, o correspondente a 0,49% do PIB.

O destaque foi o conjunto dos Estados, que teve superávit nominal de R$ 7,862 bilhões, enquanto os municípios tiveram déficit de R$ 809 milhões no mesmo período. O conjunto das empresas estatais teve no período déficit nominal de R$ 490 milhões. As empresas federais tiveram déficit de R$ 1,449 bilhão no semestre, enquanto as companhias estaduais tiveram superávit de R$ 534 milhões e, as municipais, saldo positivo de R$ 425 milhões.

Nos últimos 12 meses encerrados em junho, o déficit nominal atingiu R$ 93,742 bilhões, o correspondente a 3,19% do PIB.