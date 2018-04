BC: setor público tem superávit de R$ 3,376 bi em junho

No acumulado de janeiro a junho, o superávit primário do setor público atingiu R$ 35,255 bilhões, o equivalente a 2,44% do Produto Interno Bruto (PIB). Em igual período de 2008, o resultado somava R$ 81,713 bilhões, o correspondente a 5,86% do PIB. Segundo o BC, o superávit do primeiro semestre teve a contribuição de R$ 20,949 bilhões do governo central (1,45% do PIB), de R$ 15,320 bilhões dos governos regionais (1,06% do PIB) e déficit primário de R$ 1,015 bilhão das empresas estatais (0,07% do PIB). Esse resultado deficitário das estatais foi liderado no semestre pelas companhias federais, que apresentaram déficit de R$ 2,740 bilhões, o correspondente a 0,19% do PIB.

No acumulado de 12 meses até junho, o superávit primário do setor público atingiu R$ 59,962 bilhões, o equivalente a 2,04% do PIB. Esse resultado foi provocado pela contribuição do governo central, que apresentou resultados positivos de R$ 31,580 bilhões (1,07% do PIB). Nos governos regionais, o superávit primário do período somou R$ 26,678 bilhões (0,91% do PIB). As empresas estatais contribuíram com R$ 1,704 bilhão (0,06% do PIB), sendo que as companhias federais acumularam déficit primário de R$ 1,207 bilhão nos 12 meses encerrados em junho (0,04% do PIB).