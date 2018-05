BC sul-africano quer ações para combater desemprego A presidente do banco central da África do Sul, Gill Marcus, pressionou nesta quarta-feira o governo do país a adotar ações para estimular o crescimento e combater o desemprego. "É essencial que nós foquemos em setores com uso intensivo de mão-de-obra, incluindo mineração e agricultura", afirmou. Dados divulgados ontem mostraram que a taxa de desemprego subiu para 25,6% no segundo trimestre, superando 50% entre os jovens.