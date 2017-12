BC surpreende com compra de dólares; cotações sobem O mercado de câmbio foi surpreendido na manhã desta segunda-feira com a anúncio de que o Banco Central realizaria um leilão de compra de dólar. No momento do anúncio, os negócios ficaram praticamente parados e a cotação do dólar estava em R$ 2,6970 na ponta de venda das operações. O BC comprou dólares a R$ 2,7150. Com o leilão, a cotação da moeda norte-americana subiu e às 11h36 chegou ao patamar máximo desta segunda-feira, negociada a R$ 2,7280, em alta de 0,70% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Às 11h50, a alta é um pouco menor, de 0,48%, com o dólar negociado a R$ 2,7220. O leilão do BC ocorre após o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, ter dado seguidas declarações alertando para um possível efeito negativo da valorização do real sobre as exportações. Furlan avaliou que uma melhor situação para o câmbio seria a que perdurou durante 2004 com a cotação ao redor de R$ 3, variando mais ou menos 5% - entre R$ 2,85 e R$ 3,15. Ele apontou que a situação atual do câmbio, próximo a R$ 2,70, "assusta" os exportadores. "Preocupa os exportadores porque houve aumento de custos no mercado interno, matérias-primas, tarifas, tributos, refletidos no aumento de custos de produção", disse, durante um seminário para exportadores realizado no Hotel Renaissance, em São Paulo. Clique aqui para ler mais sobre o assunto.