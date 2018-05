BC surpreende e mantém Selic em 6,50% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve nesta quarta-feira, 16, a taxa de juros básica da economia brasileira em 6,50% ao ano. A decisão foi unânime e, segundo os técnicos do Banco Central (BC), o cenário externo adverso e volatilidade do mercado financeiro determinaram a decisão. A taxa se mantém no valor mais baixo desde sua criação, em 1996.

Segundo o comunicado do Copom, " O cenário externo tornou-se mais desafiador e apresentou volatilidade. A evolução dos riscos, em grande parte associados à normalização das taxas de juros em algumas economias avançadas, produziu ajustes nos mercados financeiros internacionais. Como resultado, houve redução do apetite ao risco em relação a economias emergentes".

O Copom repetiu que os fatores de risco para a inflação consideram, de um lado, a propagação do nível baixo de inflação, e de outro, a frustração das expectativas sobre a continuidade de reformas. Mas o colegiado destacou, dessa vez, que o risco de "continuidade" da reversão do cenário externo para as economias emergentes se intensificou desde a última reunião, em março.

O comitê ainda ressaltou que vê como adequada a manutenção de juros no patamar corrente para as próximas reuniões. Os próximos passos da política monetária, segundo o comunicado, continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação.

Um corte de 0,25 ponto porcentual era esperado por analistas do mercado. A inflação baixa e a fraca atividade econômica justificavam a aposta do mercado. O movimento de alta dos preços acumulado nos quatro primeiros meses do ano (0,92%) foi o menor desde a implantação do Plano Real. Em 12 meses, a inflação acumula 2,76% (de 2,68%), ou seja, abaixo do piso de 3% do centro da meta, que é de 4,50%.

Nesta quarta, o Indicador de Atividade de Banco Central (IBC-Br) de março, tido como a prévia do PIB, veio pior do que esperava o mercado e apontou queda de 0,70% entre fevereiro e março.

Para o coordenador de Cursos da Faculdade Fipecafi, Valdir Domeneghetti, dado o cenário macroeconômico, o BC poderia não somente cortar em 0,25 ponto a Selic, como ser ainda mais agressivo. “Tendo em vista uma menor expectativa em torno da retomada da economia, poderia haver um corte maior, porém, há que se considerar um ambiente mais ‘hostil’ pela proximidade das eleições e, mais que isso, pela indefinição de candidatos em relação ao pleito, considerando que estamos há menos de cinco meses do primeiro turno”, analisa.

Repercussão. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou que a decisão "reflete provavelmente, as preocupações do Banco Central com os impactos da recente desvalorização do real frente ao dólar". Para a indústria, no entanto, a inflação baixa e ritmo muito lento de recuperação da economia permitiriam um novo corte na taxa Selic.

A entidade destaca, em nota, que "embora os juros atuais sejam os mais baixos desde 1986, os custos dos financiamentos continuam elevados por causa do spread bancário". "Os custos elevados dos empréstimos desestimulam os investimentos das empresas e o consumo das famílias, comprometendo a recuperação da economia", afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

Apesar da manutenção da taxa em 6,25% ao ano, o Itaú anunciou uma redução na taxa média dos juros cobrados nas linhas de cheque especial e de empréstimo pessoal. O banco não vai mexer nas taxas mínimas cobradas nessas modalidades, mas informou, em nota à imprensa, que o juro médio cobrado no cheque especial sai de 11,90% para 11,50% ao mês.

No ano, a taxa média cobrada na modalidade, de acordo com a instituição, já foi reduzida em 1,23 ponto porcentual. Já no cheque especial, conforme o banco, as taxas variam conforme o perfil de cada cliente. Os novos juros passam a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 21.

Já a agência de classificação de risco Moody's afirmou que a medida deve estimular os bancos a reduzirem as taxas para os clientes, pois os custos de captação das instituições financeiras tendem a diminuir. "A continuidade da demanda limitada por crédito provocará uma redução gradual do 'spread' bancário à medida que a concorrência entre as instituições se intensifica”, afirmou em nota a diretora-gerente da Moody´s para bancos nas Américas, Celina Vansetti-Hutchins.