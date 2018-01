BC tem prejuízo de R$ 10,454 bi em 2005 O Banco Central registrou prejuízo de R$ 10,454 bilhões em 2005, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (23) sob aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN). Segundo a instituição, o déficit foi um reflexo do resultado negativo de R$ 11,616 bilhões apresentado no primeiro semestre do ano, que, por sua vez, foi motivado pela forte desvalorização das moedas estrangeiras em relação ao real. Já no segundo semestre de 2005, o lucro foi de R$ 1,161 bilhão Segundo o chefe do Departamento de Administração Financeira do BC, Jefferson Moreira, embora no segundo semestre tenha havido uma discreta desvalorização do dólar (0,41% em relação ao real) e do euro (2,72%), o resultado do balanço foi positivo porque a volatilidade da taxa de câmbio mensal gerou ganhos. Para explicar, Moreira citou como exemplo o caso de dezembro, em que o BC aumentou em R$ 10 bilhões seu ativo em moeda estrangeira e, naquele mês, o dólar se valorizou em 6,6% e o euro, 6,4%, gerando ganho expressivo. De acordo com o Banco Central, serão transferidos para o Tesouro Nacional, até o dia 13 de março, R$ 1,004 bilhão. No ano passado, o Tesouro teve que cobrir com R$ 12,9 bilhões o prejuízo do primeiro semestre e mais uma sobra do prejuízo apurado em 2004.