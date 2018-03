BC: tendência da inadimplência no crédito é de queda O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, avalia que a tendência da inadimplência no crédito, tanto para pessoa jurídica como para pessoa física, é de queda. Segundo ele, um bom indicador dessa tendência é a redução que se verifica no porcentual de atrasos de até 90 dias em novembro, que para pessoa jurídica caiu 0,2 ponto porcentual e para pessoa física, 0,3 ponto porcentual.