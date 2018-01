BC tenta tranquilizar mercado com linhas de crédito A semana começa com poucas novidades concretas, mas com várias expectativas em relação a temas importantes que devem ser esclarecidos até sexta-feira. De certo, há a informação dada hoje pelo diretor de Política Econômica do BC, Luiz Fernando Figueiredo, de que serão ofertadas linhas de crédito em moeda estrangeira, de curto prazo, para dar tranqüilidade ao mercado de câmbio na passagem de ano. Esse é sempre um momento em que a demanda por moeda estrangeira aumenta, ao mesmo tempo em que oferta se reduz e, neste ano, esse movimento deve ser agravado pela transição de governo. Figueiredo afirmou o que as contas do mercado já mostravam: o BC tem munição para garantir essa oferta de linhas. As reservas cambiais líquidas que ficarão para o próximo governo somam cerca de US$ 16 bilhões. Muito superiores portanto ao piso acordado com o FMI, de US$ 5 bilhões. Até por causa desse potencial, talvez o BC nem precise operar muito. Afinal, ao mostrar que está mais forte do que se esperava há meses atrás, o BC melhora as expectatiavas dos investidores o que, por si só, deve aliviar possíveis pressões sobre o câmbio durante o mês. Com a notícia da oferta de linhas de crédito por parte do BC e o fim da pressão causada pelos vencimentos de dívida pública cambial e dos contratos futuros de dezembro na BM&F, a perspectiva dos especialistas é de que a taxa de câmbio inicie a semana em queda. Por volta das 9h30, no pregão eletrônico da BM&F, o dólar para janeiro valia R$ 3,613, com queda de 0,55%. Mas a continuidade dessa trajetória dependerá da demanda por dólar e das expectativas dos demais temas que se espera ver resolvidos durante esta semana - o Ministério do novo governo, a inflação e o trabalho do Congresso, especialmente a votação da MP 66 da minirreforma. Quanto à demanda por dólar à vista, a perspectiva é de que ela será significativa nos próximos dias. Contas informais do mercado mostram que somente esta semana os vencimentos privados somam cerca de US$ 400 milhões. Esta manhã já foi identificado um movimento de compra por parte de uma das instituições que têm compromissos a honrar nos próximo dias, de US$ 50 milhões. O próximo vencimento de dívida cambial pública ocorre somente no dia 12 (US$ 1,830 bilhão) e não deve interferir nas transações de hoje. Clique aqui para saber como está o dólar