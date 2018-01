BC terá liberdade para combater inflação, diz Palocci O novo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, assegurou em seu discurso de posse que o BC terá liberdade para adotar as medidas adequadas para administrar a convergência das taxas de inflação. Ele disse que o Brasil vive um momento difícil decorrente das dificuldades enfrentadas no passado, que provocaram a depreciação do câmbio e pressões do que ele classificou como momentâneas dos índices de preço. "Trata-se de um choque temporário". Palocci disse que os bancos públicos serão submetidos a supervisão do BC. Ele reafirmou o compromisso do governo com a transparência e o controle da gestão dos bancos públicos. "Temos o dever de garantir absoluta clareza do uso dos recursos públicos", afirmou. Ele afirmou ainda que a sociedade não aceita mais medidas discricionárias e temporárias, ineficazes na condução da política econômica. Ele acrescentou ainda que o governo negociará reformas mas que no período de transição das mudanças não haverá surpresas e medidas inesperadas. Segundo Palocci, isso vai consolidar a credibilidade do projeto do governo e disse ainda que regras estáveis na conduçao da política econômica, sem surpresas, são importantes para garantir estabiliudade, expansão dos investimentos privados e a retomada do desenvolvimento econômico. Ele afirmou que a reforma da Previdência será complementada com a Lei de Responsabilidade Monetária. Para isso, o governo irá trabalhar com o Congresso Nacional para a aprovação do artigo 192 da Constituição. Em seguida, o governo vai encaminhar ao Congresso um projeto propondo autonomia ao Banco Central. Segundo Palocci, a boa gestão da política monetária requer regras claras e autonomia para cumpri-las. Ele rafirmou o compromisso do governo também com as metas de inflação e com o regime de câmbio flutuante. Crescer e diminuir desigualdades Palocci disse que é desafio do governo libertar as amarras que condenam o País ao crescimento medíocre e à desiguadade inaceitável. O ministro afirmou que o Brasil é um imenso País, como no mito de Prometeu, atrelado às rochas da estagnação e da desigualdade. Ele também disse que a sociedade brasileira tem criatividade e caráter empreendedor, e que é preciso canalizar este espírito. Afirmou também que são essenciais as reformas do sistema de garantias e seguranças jurídicas para permitir a expansão do mercado de crédito privado. Ele ressaltou que a Lei de Falências e medidas referentes às alienações fiduciárias são elementos importantes para garantir o aumento do volume de crédito, além da redução dos spreads. Sem entrevistas A cerimônia de posse, marcada para as 11 horas, começou com pequeno atraso. O ministro que sai, Pedro Malan, começou seu discurso de despedida às 11h27 e concluiu às 11h45. Palocci começou o seu discurso logo após o final do de Malan. Sua fala terminou às 12h15. Após receber cumprimentos de uma longa fila de parlamentares, empresários, executivos, dirigentes trabalhistas, políticos, colegas de ministério e ex-ministros, Palocci não quis dar entrevistas, e saiu do auditório do Banco Central por uma saída reservada. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica