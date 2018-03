BC tira mais um nome do rol de administradores do Banco Santos O Banco Central (BC) decidiu nesta sexta-feira retirar do rol de ex-administradores do Banco Santos o nome de Fernando Domingues de Oliveira. Em conseqüência, foi suspensa a indisponibilidade dos bens de Domingues de Oliveira. Em dez de dezembro do ano passado, o BC já havia adotado procedimento semelhante em relação aos nomes de Fábio Lucas Belisário e Gildo Araújo Rodrigues, que foram incluídos na lista de ex-administradores por erro de informação cadastral do Banco Santos, que está sob intervenção do BC desde 12 de novembro de 2004.