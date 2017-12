BC vai esperar melhor momento para captar, afirma Schwartsman O diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwartsman, disse hoje que o Banco Central vai escolher o melhor momento para voltar ao mercado com uma nova captação de recursos e sinalizou que pode esperar uma queda maior do risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país. Ele disse que a "prioridade zero" do BC é cumprir o cronograma de captar US$ 4 bilhões até o final de 2004. O diretor lembrou que o cronograma de 2003 de captar US$ 3 bi já foi fechado e que, dada a melhora das condições de mercado, já se iniciou, com a captação de US$ 1,5 bi do mês passado, o programa de refinanciamento de 2004, que originalmente era de US$ 5,5 bilhões e que agora passa a ser de US$ 4 bilhões. Schwartsman explicou ainda que o programa de 2004 será cumprido de forma gradual. Disse que o risco país em 500 pontos base, como está agora, era "impensável" há um ano. "Se tem perspectiva de captar mais barato, é preciso se considerar", comentou. "Se captar US$ 4 bi a 500 pontos, abre-se mão de captar a custos mais baixos", acrescentou, uma vez que existe uma perspectiva positiva para a queda do risco País. Ambiente é propício à recuperação sustentada Schwartsman disse que a recuperação econômica começou no terceiro trimestre do ano e está mais marcante neste quarto trimestre. "Não vai ser um soluço", afirmou. Ele disse ter razões profundas para fazer essa afirmação: ambiente favorável às exportações e expectativa de queda da inflação, o que abre espaço para a política monetária. Segundo o diretor do BC, a idéia não é apenas reduzir os juros, mas também haver compromisso fiscal e com as metas de inflação, melhoria no ambiente regulatório e perspectiva de o Brasil crescer de forma sustentável daqui para a frente. Schwartsman disse que tem recebido relatórios de bancos internacionais que prevêm crescimento de até 4,5% no PIB brasileiro em 2004. Apesar dessas previsões, Schwartsman disse que o BC trabalha com previsão conservadora entre 3% e 3,5% para a expansão da economia no próximo ano.