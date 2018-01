BC vai lançar nota de R$ 20,00 O diretor do Departamento de Meio Circulante do Banco Central (BC), José Barbosa, revelou à Agência Estado que está sendo preparado o lançamento da nova nota de R$ 20,00. O projeto está sendo debatido por técnicos do BC e da Casa da Moeda. "O lançamento deverá ser feito em julho do ano que vem. A nova nota não será de plástico, mas sim de papel moeda", explicou Barbosa. O presidente da Casa da Moeda, Fernando Malburg, anunciou que, para o próximo Natal, haverá uma nova oferta das notas de plástico de R$ 10,00. "Vamos entregar ao Banco Central R$ 15 milhões dessas notas, ainda em outubro, R$ 40 milhões em novembro e mais R$ 40 milhões em dezembro", adiantou Malburg. Hoje existem em circulação no País 30 milhões de cédulas de plástico com valor de R$ 10,00.