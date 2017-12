BC vai regulamentar operações pela Internet O Banco Central vai regulamentar as operações de transferência de recursos via Internet, anunciou o diretor de Normas do Banco Central (BC), Sérgio Darcy. A resolução, que será submetida à aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN), está sendo estudada pela área técnica. "Queremos dar maior segurança para o sistema bancário e para o cliente", disse. Darcy explicou que os bancos que já operam via Internet estão utilizando as normas gerais de abertura e movimentação de contas bancárias. Segundo ele, é uma preocupação do Banco Central determinar que os recursos devam sempre transitar por uma conta, de tal forma que fique registrada toda a movimentação.