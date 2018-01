BC vê convergência da inflação para meta ao final de 2016, diz ata

No texto, divulgado nesta quinta-feira, 7, a instituição reafirmou que pode e deve conter os efeitos de segunda ordem decorrentes do ajuste de preços relativos, mas inseriu uma afirmação nova, de que faz essa contenção dos efeitos para "circunscrevê-los a 2015". O novo trecho entrou no parágrafo 27, que entre outras coisas, reafirma que os efeitos de ajustes de preços relativos são a causa da inflação elevada (atualmente na casa dos 8%, bem acima do teto da meta de 6,5%). No entanto, o órgão não vê mais um fortalecimento desse movimento. Até o Copom de março, o BC classificava o ajuste de preços relativos com a palavra "intensificação", termo que foi retirado. A instituição também entendia até a reunião anterior do colegiado que essas correções dos preços relativos tornava o balanço para a inflação menos favorável, agora, ele entende ser desfavorável. "Nesse contexto, conforme antecipado em Notas anteriores, esses ajustes de preços fazem com que a inflação se eleve no curto prazo e tenda a permanecer elevada em 2015", disse um trecho do documento.

Preços administrados. Na ata da última reunião do Copom, o BC considerou que a alta dos preços administrados em 2015 será de 11,8%, e não mais de 10,7% como no documento anterior. No caso de 2016, a previsão é de alta de 5,3% desse conjunto de preços foi substituída por uma elevação de 5,3%.