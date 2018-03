BC vê rápida recuperação da atividade econômica pós-crise

No relatório, o BC registra que, após dois recuos consecutivos - no último trimestre de 2008 (-2,9%) e no primeiro de 2009 (-0,9%) - o Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado cresceu 1,1% e 1,3%, respectivamente, no segundo e terceiro trimestres de 2009, ante o trimestre anterior, de acordo com dados dessazonalizados pelo IBGE. Na comparação com igual período de 2008, o BC salienta que o PIB recuou 0,9% no terceiro trimestre.

O relatório deu ênfase à recuperação do setor industrial. De acordo com o documento, após recuar 8,1% no quarto trimestre do ano passado e 4,4% no primeiro trimestre deste ano, cresceu 2,6% no segundo trimestre de 2009 e 2,9% no terceiro, registrando a maior expansão entre os três setores em ambos os períodos, de acordo com dados dessazonalizados pelo IBGE. "A recuperação desse setor - que nos trimestres anteriores foi fortemente afetado tanto pela redução da demanda por bens duráveis e de investimento, como da demanda externa - refletiu os efeitos dos estímulos, fiscais e monetários, bem como das medidas visando à normalização da oferta de crédito." O documento destacou também que os estoques se encontravam elevados no início do ano e sofreram forte ajuste, mas, na avaliação do BC, tendem a se recompor e assim constituir importante fator mantenedor do atual dinamismo da produção industrial.

Já em relação à agropecuária, o BC salientou que o setor recuou 2,5% no terceiro trimestre, completando o quarto trimestre consecutivo de retração, e continua a responder aos efeitos da crise econômica mundial tanto sobre a demanda externa como sobre o preço das commodities agrícolas.

Sobre o setor de serviços - o de maior peso no PIB e que mostrou maior resiliência durante a crise - o relatório ressaltou que houve expansão de 1,6% no terceiro trimestre, após avanço de 1,7% no segundo trimestre. "De um modo geral, a robustez da demanda doméstica e do emprego contribuíram sobremaneira para a diminuição das incertezas macroeconômicas, ajudando na recuperação da economia", afirma o documento do BC.