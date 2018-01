BC vem tendo atuação eficiente no câmbio, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quinta-feira, 29, que o Banco Central tem tido uma atuação eficiente na questão do câmbio. Segundo ele, o problema da valorização da moeda brasileira é conseqüência das condições favoráveis na economia do País. "As condições da economia brasileira, pelo sucesso no comércio exterior, pelo risco País atingindo as mínimas, leva à valorização da moeda. É inevitável. Temos de conviver com isso. Sabemos que não podemos impedir a valorização. Ela reflete a consolidação, o fortalecimento da economia brasileira", disse Mantega, após participar da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). "Não tem como o País ser forte, seguro e ter uma taxa de câmbio de país fraco e inseguro. Haveria uma incoerência", acrescentou. Mantega disse, no entanto, que a consciência da inevitabilidade da valorização da moeda brasileira não elimina o fato dele estar preocupado com a questão. "Mas isso não quer dizer que nós tentaremos medidas mágicas para resolver esse problema. O governo tem atuado no que pode e o BC tem agido de forma eficiente", ponderou o ministro. Ele também elogiou a condução da política monetária pelo BC, como já havia feito na quarta-feira. "Os novos resultados do PIB mostram que a política monetária está sendo acertada, eficiente", afirmou.