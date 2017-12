BC vende dólares, Fed corta juros nos EUA O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) decidiu cortar a taxa de juros do país em 0,25 ponto porcentual. Com isso, os juros passaram de 4% para 3,75% ao ano. Antes da decisão, analistas no Brasil previam que o corte nas taxas norte-americanas não influenciariam a decisão do Banco Central (BC) de usar o viés que foi colocado na taxa básica de juros (Selic) na última reunião do Comitê, quando os juros subiram de 16,75% para 18,25% ao ano. Eles acreditam que esta decisão está mais relacionada à estabilidade no mercado de câmbio. Hoje, o BC já atuou neste mercado duas vezes. Na primeira vendeu 1 milhão de títulos cambiais para conter a pressão de alta sobre a moeda norte-americana, que chegou ao patamar máximo de R$ 2,3380 (veja mais informações no link abaixo). No início da tarde, a intervenção do BC se deu por consultas às mesas de operações dos bancos e venda efetiva de moeda. Com isso, o dólar recuou para o patamar de R$ 2,3170, com queda de 0,43% em relação aos últimos negócios de ontem. No patamar mínimo chegou a R$ 2,3110. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra queda de 0,14%. No mercado de câmbio, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,640% ao ano, frente a 22,150% ao ano ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.