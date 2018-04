BC vende US$ 200 milhões em dois leilões para financiar exportação O Banco Central realizou hoje dois leilões de US$ 100 milhões cada para financiar as exportações, dentro da estratégia do BC da ajuda de US$ 2 bilhões para o comércio exterior. No primeiro leilão, a demanda por dólares foi de US$ 264,35 milhões, o que fez o BC anunciar um segundo leilão de mais US$ 100 milhões. Neste segundo leilão, a demanda foi um pouco menor, de US$ 234 milhões. Na primeira venda, a taxa paga pelos bancos sobre os reais a serem entregues na liquidação da operação, em 24 de fevereiro de 2003, ficou em 6,10%. No segundo leilão, a taxa de remuneração para entrega de reais ficou em 4,81%, também para o dia 24 de fevereiro do ano que vem.