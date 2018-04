BC vendeu US$ 9,5 bi em outubro O Banco Central divulgou hoje que as intervenções líquidas da autoridade monetária no mercado cambial somaram o equivalente a venda de US$ 9,5 bilhões em outubro. O valor é bastante superior às intervenções de setembro, mês em que o BC registrou total de US$ 400 milhões em vendas líquidas. Em outubro de 2007, a estratégia do BC era contrária e, naquele mês, a autoridade monetária comprou o equivalente a US$ 3,6 bilhões. Ainda segundo o BC, no acumulado de janeiro a outubro, as intervenções da autoridade monetária no mercado de câmbio correspondem a venda líquida de US$ 8,1 bilhões. Entre as diversas linhas de atuação, as vendas no mercado spot (à vista) acumulam US$ 14,1 bilhões de janeiro a outubro, enquanto o total das atuações na linhas de venda com recompra resultam em compra líquida, por parte do BC, de US$ 4,4 bilhões. Nos empréstimos em moeda estrangeira, a posição ao final do período é de compra líquida, por parte do BC, de US$ 1,5 bilhão. As reservas internacionais encerraram o mês de outubro em US$ 197,229 bilhões no conceito caixa, no qual não são computados os dólares que o BC tem a receber nas operações de empréstimos e leilões com recompra. Se forem somados esses valores, o montante passa a US$ 203,179 bilhões. Segundo o BC, o estoque de dólares a serem recomprados pela autoridade monetária era de US$ 4,45 bilhões no último dia de outubro. Já o montante emprestado ao mercado e que deve retornar ao caixa do BC era de US$ 1,5 bilhão no mesmo dia.