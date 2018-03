BC volta a comprar dólar, mas cotações continuam em queda O Banco Central voltou ao mercado de câmbio hoje e comprou moeda norte-americana à taxa de corte de R$ 2,7080. O anúncio do leilão ocorreu quando o dólar à vista estava ao redor de R$ 2,7100, em queda de 0,48% em relação às últimas operações de ontem. Minutos antes desse anúncio, o dólar comercial havia atingido a cotação máxima de R$ 2,7180, queda de 0,18%, acompanhando a valorização da moeda norte-americana ante o euro no mercado externo. No início da tarde, o dólar continuava em queda de 0,48%, cotado a R$ 2,7100. Já o euro era negociado perto da mínima (US$ 1,3042), a US$ 1,3048, em baixa de 0,97%.