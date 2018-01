BC volta a comprar dólar; moeda fecha em alta e Bolsa cai O Banco Central atuou hoje pelo segundo dia consecutivo no mercado de câmbio. E nesta terça-feira o BC anunciou o leilão quando o dólar estava em alta, o que mostra uma diferença importante em relação a ontem, quando o leilão foi anunciado quando as cotações recuavam. Os comentários também são de que o BC teria comprado volume maior hoje. Após o leilão, a alta do dólar foi acentuada. A moeda norte-americana encerrou o dia na cotação máxima de R$ 2,2610, com valorização de 1,39%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) chegou a ensaiar realização de lucros mais forte - venda de ações com o objetivo de apurar o ganho obtido nos últimos dias -, mas voltou ao terreno positivo. Contudo, durante a tarde, a Bolsa não sustentou a alta e fechou em baixa de 1,80%, em 31.283 pontos, com volume financeiro de R$ 2,26 bilhões. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos de juros pós-fixados (DI) com vencimento em janeiro de 2007 terminaram com taxa de 17,66% ao ano, ante 17,63% ontem.