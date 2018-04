BC volta a funcionar na sexta, mas haverá nova greve Os servidores do Banco Central (BC) de Brasília decidiram em assembléia encerrada nesta quinta-feira, 19, encerrar a greve de 72 horas iniciada na terça-feira e voltar ao trabalho nesta sexta, 20. Os funcionários do BC resolveram, ao mesmo tempo, fazer uma nova paralisação na quarta-feira da próxima semana, 25, quando o governo apresentará uma proposta de recomposição salarial. Na tarde de quinta-feira, os servidores do BC farão nova assembléia para avaliar a proposta do governo. "Dependendo do que for apresentado, podemos entrar em greve por tempo indeterminado", disse o presidente nacional do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), David Falcão. A principal reivindicação dos servidores do BC é conseguir uma equiparação salarial com os auditores da Receita Federal.