BC: volume de crédito cresce 1,9% em janeiro O volume total das operações de crédito bancário do segmento livre teve, em janeiro, crescimento de 1,9% em relação a dezembro do ano passado, ficando em R$ 156,834 bilhões. Essas informações foram divulgadas relatório sobre juros e spread bancário do Banco Central. Em relação a junho do ano passado, a expansão do estoque de operações de crédito foi de 25,5%. O crescimento de janeiro em relação a dezembro ficou concentrado nas operações de empréstimos para pessoas físicas, que tiveram uma expansão de 6,3% (veja mais informações no link abaixo), enquanto que os empréstimos para pessoas jurídicas caíram 0,2%.