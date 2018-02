BCE alerta bancos para retirada gradual de incentivos O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disse ser prematuro afirmar que a crise está superada, mas acrescentou que os bancos devem se preparar para uma redução "no momento adequado", embora gradual, do suporte recebido do BCE, especialmente a generosa ajuda para refinanciamento que receberam. "Adotamos medidas excepcionais em circunstâncias excepcionais. Estas medidas terão de ser revertidas quando a situação se normalizar e os motivos da existência das medidas deixarem de existir", afirmou Trichet.