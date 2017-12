Banco Central Europeu mantém taxas básicas de juros inalterada

com o esquema de impressão de dinheiro para impulsionar a economia.

FRANKFURT - O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas básicas de juros inalteradas, enquanto seus esforços para impulsionar o crescimento e a inflação na zona do euro são dificultados pela situação da Grécia. Com isso, o BCE continuará

A taxa de refinanciamento, que é a referência na zona do euro, permaneceu em 0,05%, como está desde setembro do ano passado. A taxa sobre depósitos continuou em -0,2%, o que significa que bancos pagam para manter recursos na instituição. O BCE também manteve a taxa de empréstimo em 0,30%.

A decisão de manter o custo de empréstimo inalterado era amplamente esperada, depois que o BCE cortou os juros para níveis mínimos em setembro do ano passado e afirmou que as taxas atingiram "o limite mais baixo".

As pressões inflacionárias ainda estão fracas na zona do euro. O índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro final para junho subiu apenas 0,2%, depois da alta de 0,3% registrada em maio, bem distante da meta do BCE de uma taxa próxima, mas abaixo, de 2%. (Com Reuters)