BCE diminui juros; Inglaterra e Suíça mantêm Os sinais de estagnação das economias da região, o recuo da inflação e o crescimento mais lento da base monetária levaram o Banco Central Europeu a promover um corte de 50 pontos-base em suas principais taxas de juros. O afrouxamento monetário ocorre após 13 meses de manutenção da política monetária pelo BCE. A taxa mínima de oferta, a mais importante da instituição foi reduzida, para de 3,25% para 2,75%. A taxa para depósito, equivalente ao piso dos juros, caiu e 2,25% para 1,75%, enquanto a taxa marginal de empréstimo, equivalente ao teto, passou de 4,25% para 3,75%. Fontes do mercado já aguardavam por uma queda nos juros na zona do euro, mas divergiam sobre a proporção do corte. o BCE informou ainda que deverá manter o valor de referência para o crescimento da base monetária M3 em 4,5%, um nível considerado pela instituição como consistente com a proposta de manter a inflação baixa. O valor de referência, que o BCE insiste não ser uma meta, é revisado anualmente. Atualmente, as taxas de crescimento da base monetária M3 giram em torno de 7% e não estão perto do valor de referência desde maio de 2001. Inglaterra O Banco Central da Inglaterra manteve a taxa de recompra inalterada em 4%, após dois dias de reunião de seu comitê de política monetária. A manutenção era prevista pelos economistas. Pesquisa realizada pela Dow Jones com 18 economistas na Grã-Bretanha mostrou que a expectativa era de que a taxa não fosse alterada. Suíça O Banco Nacional da Suíça manteve a sua meta de taxa de juro para a Libor de três meses no meio da faixa entre 0,25% e 1,25%, em decisão anunciada praticamente ao mesmo tempo em que o Banco Central Europeu reduziu suas principais taxas de juros em 50 pontos-base. Um porta-voz do BC suíço afirmou que os fatos que levaram à decisão serão abordados no relatório trimestral, a ser divulgado no dia 13 de dezembro. Mas a maioria dos economistas acredita que o banco deverá acompanhar o BCE e reduzir sua taxa em 25 pontos-base nos próximos dias. As informações são da Dow Jones.