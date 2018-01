BCE mantém suas taxas de juros inalteradas O Banco Central Europeu manteve as principais taxas de juros da zona do euro inalteradas, confirmando as previsões dos analistas e adotando a mesma decisão tomada mais cedo pelo Banco da Inglaterra. Como o BCE cortou as suas principais taxas em 50 pontos-básicos há apenas cinco semanas, os economistas previam, por unanimidade, que a instituição não mexesse em sua política. A economia da zona do euro dá sinais claros de enfraquecimento, mas não há consenso entre os analistas sobre quando o BCE deverá agir novamente. Dados recentes, incluindo pesquisas feitas junto aos gerentes de compras e sobre sentimento dos consumidores, sugerem que a atividade econômica na zona do euro virtualmente está parada. Em uma entrevista a um jornal alemão, o vice-presidente do BCE, Lucas Papademos, não descartou uma nova flexibilização das taxas na zona do euro, caso as perspectivas de crescimento e inflação voltem a dar sinais de enfraquecimento. No entanto, ele destacou que ainda existem boas razões para se manter o ritmo gradual de crescimento da economia. O euro, que oscila em torno dos níveis mais elevados em três anos, também cria espaço para alívio nas taxas de juros. A moeda forte não só pesa sobre a atividade ao dificultar as exportações, como ajuda a conter a inflação. Inglaterra O Banco da Inglaterra confirmou os prognósticos dos analistas e manteve a taxa de recompra inalterada em 4%, após reunião de dois dias de seu comitê de política monetária. Pesquisa da Dow Jones revelou que todos os 10 economistas britânicos consultados previam que o BOE não mexeria na taxa neste encontro. A instituição anunciou sua decisão sem emitir comunicados, informando apenas que a ata do encontro será divulgada no dia 22 de janeiro. As informações são da Dow Jones.