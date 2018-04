BCE não deve reduzir juro em mais de 0,5 ponto O Banco Central Europeu (BCE) não deve cortar o juro em mais de 0,50 ponto porcentual na reunião de 5 de março, disse o membro do conselho do BCE George Provopoulos à agência Reuters. Segundo ele, a possibilidade de um corte de mais de 0,50 ponto "à priori não pode ser excluída, mas é pouco provável", disse. O BCE já cortou o juro em 2,25 pontos percentuais desde outubro, para 2%, a menor taxa histórica. "Está também claro que um movimento de corte em março, independentemente do seu tamanho, irá reduzir espaço para movimentos no futuro", acrescentou Provopoulos. Ele disse que o BCE está chegando perto do "limite de baixa" dos juros e que um juro em zero é algo "inimaginável". Provopoulos disse ainda que não é impossível que a inflação na zona do euro fique abaixo de 1% este ano. As informações são da Dow Jones.