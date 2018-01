BCE pode adotar medidas de estímulo em março, diz Draghi

O Banco Central Europeu (BCE) "não irá hesitar em agir" em sua próxima reunião de política monetária, em março, se houver a percepção de que a turbulência nos mercados financeiros ou a queda nos preços do petróleo poderão pesar na inflação, afirmou o presidente da instituição, Mario Draghi.

"O BCE está pronto para fazer sua parte" para impulsionar a economia da zona do euro, disse Draghi em discurso preparado para ser lido no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Draghi surpreendeu os investidores no mês passado ao se comprometer em "revisar e possivelmente considerar" estímulos na reunião de 10 de março - menos de dois meses após anunciar medidas que desapontaram os investidores.

O presidente do BCE reforçou sua mensagem ao afirmar que a instituição poderá examinar em particular se os preços baixos do petróleo estão pressionando os salários e outros preços, e como "a recente turbulência financeira" impactou os empréstimos de instituições financeiras.

Ele ainda comentou que a recuperação econômica do bloco está progredindo "em um ritmo moderado", mas alertou que "intensificada incerteza sobre a economia global e os riscos geopolíticos mais amplos" estavam pesando na confiança do investidor. Fonte: Dow Jones Newswires.