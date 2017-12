BCE pode alterar programa de estímulos à zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) informou nesta quinta-feira, 3, que manterá seu limite do programa de compra mensal de ativos em € 60 bilhões de euros, mas que aumentou o montante de qualquer emissão única que poderia comprar para 33%, diferente dos 25% estabelecidos anteriormente.

O BCE também manteve as taxas básicas de juros inalteradas em mínimas históricas. A taxa de refinanciamento, que é a referência na zona do euro, permaneceu em 0,05%, como está desde setembro do ano passado. Já a taxa sobre depósitos continuou em -0,2%. A instituição anunciou ainda que revisou suas previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação na zona do euro.

O presidente do BCE, Mario Draghi, também repetiu a promessa de alterar o programa se necessário. O chefe do órgão disse que o plano (conhecido como QE, na sigla em inglês) será implementado totalmente até o final de setembro de 2016 - quando termina o prazo - ou além deste período, se necessário, "até que vejamos uma melhora sustentada no caminho da inflação, consistente com o nosso objetivo de alcançar a taxa próxima de 2% no médio prazo", disse em uma coletiva de imprensa.

"A implementação das compras de ativos estão seguindo tranquilamente", afirmou Draghi, acrescentando que todas as informações relevantes adiante serão monitoradas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente do BCE se mostrou preocupado com a inflação. "Dados indicam aumento menor na inflação do que o esperado anteriormente e a taxa de inflação anual permanecerá muito baixa no curto prazo", disse.

"A informação disponível indica uma continuação, embora um pouco mais fraca da recuperação econômica e um aumento mais lento das taxas de inflação em comparação com as expectativas anteriores. Mais recentemente, os riscos descendentes renovados surgiram para as perspectivas de crescimento e inflação. O aumento da inflação pode ocorrer de forma mais lenta do que o previsto", acrescentou.

O BCE tem comprado € 60 bilhões por mês em ativos - a maioria títulos governamentais - desde março e planeja continuar fazendo isso ao menos até setembro de 2016, em uma tentativa de levar a inflação de volta para sua meta de quase 2%.

Projeções. Draghi informou que a equipe do BCE reduziu suas projeções para o PIB e a inflação na zona do euro. O presidente da instituição disse ainda que há o risco de deflação nos próximos meses na região da moeda comum.

O BCE reduziu a projeção de avanço do PIB em 2015 para 1,4%, de 1,5% esperado em junho. Em relação ao ano de 2016, o corte na previsão do PIB foi de 1,9% para 1,7% e, em 2017, de 2,0% para 1,8%, na mesma comparação com as projeções de junho. No caso do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) harmonizado para a zona do euro, a projeção para 2015 caiu de 0,3% (junho) para 0,1%, a de 2016 caiu de 1,5% para 1,1% e a de 2017 foi de 1,8% para 1,7%. A data de corte para as projeções foi 12 de agosto, segundo Draghi.

"A queda do petróleo foi a principal razão para a revisão das projeções do BCE", disse o presidente do BCE, que evitou entrar em detalhes com relação à China e comentou apenas que a instituição está observando de perto os sinais de enfraquecimento da economia do país. O pessimismo expressado por Draghi foi entendido como sinal de que o BCE está disposto a ampliar os estímulos econômicos. (Com informações da Agência Estado, da Reuters e da Dow Jones Newswires).