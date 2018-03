BCE: taxas de juro na zona do euro são apropriadas A economia da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) está se estabilizando e os preços ao consumidor começarão a subir nos próximos meses, afirmou hoje o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet. Mais cedo, o BCE anunciou a decisão de manter todas as taxas de juro, com a taxa básica permanecendo em 1,0%, conforme previsto. Para ele, as taxas de juros na zona do euro estão adequadas. A autoridade monetária também não anunciou mudanças nas medidas extraordinárias que vêm usando para apoiar o sistema bancário da zona do euro e a economia desde que a crise financeira global se intensificou.