BCN ampliará crédito em 18% O BCN prevê um crescimento de sua carteira de crédito de até 18% até o final do ano. A declaração é do presidente da instituição, José Luiz Acar Pedro. No levantamento mais recente realizado pelo BCN, em junho, a carteira de crédito do banco estava em R$ 6,4 bilhões. Controlado pelo Bradesco, o BCN fechou o primeiro semestre com um lucro de R$ 123,8 milhões - 25,9% superior ao do mesmo período do ano passado, com rentabilidade de 26,79% sobre o patrimônio líquido. O aumento do lucro veio da redução das provisões, de R$ 300 milhões no primeiro semestre do ano passado para R$ 70 milhões. O banco pretende ampliar em 10% o total de clientes, de 440 mil para 484 mil pessoas físicas.