BCP amplia oferta por banco de investimento de Portugal A maior instituição financeira privada de Portugal, o Banco Comercial Português, aumentou em 23% a oferta pública de compra sobre o Banco Português de Investimento, em que o Itaú tem 17,5% do capital. Caso a oferta seja aceita, isso vai significar resultados extraordinários de 927,5 milhões de euros (R$ 2,55 bilhões). No total, a oferta foi ampliada em 900 milhões de euros, para um total de 5,3 bilhões de euros, a maior tentativa de compra do setor bancário português. Com o negócio, o BCP poderá destronar a estatal Caixa Geral de Depósitos como maior banco do país e tornar-se um dos cinco maiores da Península Ibérica. A decisão sobre a oferta deverá ocorrer até 4 de maio. O processo teve a duração de uma longa novela: começou em 23 de março do ano passado e ficou presa nos organismos reguladores da concorrência até agora. "De acordo com o cronograma inicial, a oferta de compra deveria ter terminado em 2006. Mas, pela primeira vez em Portugal, um projeto de concentração teve que ser submetido às autoridades da concorrência, o que exigiu uma investigação aprofundada, sem precedentes", avaliou o presidente do BCP, Paulo Teixeira Pinto. A tentativa de aquisição foi considerada hostil pelo Banco Português de Investimento. Para a operação ter sucesso, será necessário que sejam vendidas 82,5% das ações do BPI. Isso porque há um acordo entre acionistas que limita os direitos de voto em 17,5% do total. O banco que tem maior participação no BPI é o espanhol La Caixa, com 25%. Em assembléia, o BPI rejeitou a terminar com o acordo de limitação de votos. Na segunda-feira, logo depois do anúncio do aumento da proposta do BCP, o presidente executivo do BPI recomendou que fosse rejeitada. "A comissão executiva do BPI considera que os acionistas do banco ficarão muito melhor continuando a acreditar no projeto do BPI do que com a nova proposta do BCP", afirmou Fernando Ulrich. Na semana passada, o representante do Itaú no conselho de administração do BPI tinha dito que não estava interessado em vender sua participação. No ano passado, o BPI teve lucros de 96,8 milhões de euros (R$ 266 milhões), 30% a mais do que em 2005. Desse total, 16,9 milhões de euros (R$ 46,6 milhões) vão para o Itaú.