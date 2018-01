BCP antecipa serviço WAP A BCP vai utilizar as novas possibilidades de acesso à Internet pelo celular para retomar a agressividade que marcou sua entrada no mercado, há dois anos. A estratégia da operadora é sair à frente dos concorrentes com produtos baseados no Wireless Application Protocol (WAP). O mercado brasileiro está se preparando para esse lançamento em setembro. Para as operadoras de telefonia celular, o acesso à Internet pelo terminal móvel vai representar participação na receita de transações eletrônicas. A BCP espera oferecer esse recurso - o de comprar um refrigerante fazendo o pagamento pelo celular, por exemplo - em 2001. Até lá, o desafio será conseguir soluções de autenticação e certificação das transações eletrônicas. Para assimilar o conhecimento de operações financeiras, as empresas de telecomunicações em todo o mundo têm se associado a bancos. No Brasil, a Portugal Telecom criou, em parceria com o Unibanco, o Banco1.net, instituição virtual que dará suporte também às operações de WAP da Telesp Celular. Já existe um número pequeno de aparelhos WAP em testes no Brasil. A BCP vem realizando testes fechados desde o início do ano, assim como outras operadoras. O novo celular tem o visor um pouco maior, mas a qualidade de resolução gráfica ainda é baixa. Na primeira fase do WAP, a BCP oferecerá aos usuários serviços básicos, como informações, horóscopo. A BCP fechou parceria com o UOL, maior provedor de acesso à Internet do País, para criar o portal WAP. O primeiro produto da parceria será um portal Web, com informações que podem ser selecionadas pelo usuário e transmitidas para o celular.