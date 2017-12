BCP anuncia expansão na Grande São Paulo A BCP Telecomunicações está ampliando a sua cobertura na Grande São Paulo com base na elevação em 28%, até abril de 2001, da quantidade de estações rádio-base (ERBs) operando na área. Segundo a empresa, a partir deste mês, a região metropolitana receberá 43 novos equipamentos. A operadora informou que atualmente atinge 98% da população em sua área de atuação e, com o novo investimento, vai melhorar a qualidade do serviço nas áreas com maior tráfego e diminuir as áreas de sombra. A BCP acrescentou que totalizará a cobertura na rodovia Régis Bittencourt e complementar o sistema na Bandeirantes, Anhangüera e Fernão Dias. A ampliação da rede também envolve a instalação de equipamento de cobertura em locais fechados. Desde o primeiro semestre do ano, este sistema já está operando em 22 shopping centers da região metropolitana e nos túneis Maria Maluf, Rebouças, Tribunal da Justiça, Airton Senna, Jânio Quadros, Sebastião Camargo e Nove de Julho.