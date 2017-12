BCP atingirá 1,6 milhões de clientes em SP O presidente da BCP, Dante Iacovone, que assumiu o cargo há uma semana, anunciou que a empresa fechará o ano com 1,6 milhão de clientes no Estado de São Paulo, onde opera na banda B da telefonia celular. A BSN, operadora da banda B no Nordeste que também faz parte do grupo BCP, deverá concluir o ano com 800.000 clientes. Segundo Iacovone, neste ano de 2000 foram investidos US$ 100 milhões, a maior parte na expansão da rede da empresa. Em janeiro, a BCP lançará aos clientes o serviço WAP, que permite acesso direto à Internet pelo aparelho celular. Iacovone disse que a empresa ainda está analisando o regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP), divulgado na semana passada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), antes de decidir se participa ou não dos leilões das licenças para operação nas bandas C, D e E.