BCP: celulares de R$ 99,00 no Dia das Mães A BCP Telecomunicações lançou hoje a promoção de Dia das Mães oferecendo celulares a partir de R$ 99,00. A promoção, que vai até o dia 31 de maio, oferece vantagens e ofertas para os clientes que optarem pelo serviço pós-pago ou para o BCP Alô Fácil, serviço pré-pago da operadora. O cliente que optar pelo serviço pós-pago poderá, além de comprar um celular Ericsson A1228 por R$ 99,00, escolher o novo Plano BCP15, que conta com habilitação gratuita, assinatura mensal a R$ 30,00 e um pacote de 15 minutos inclusos em tempo de conversação. Além disso, o cliente pode solicitar pelo período gratuito de três meses o kit Connect Plus com serviços de olho mágico, chamada em espera, conferência, transferência, passa chamada e os serviços de envio e recebimento de mensagens do portal BCP Online como: digimemo plus, notícias, lembrador, webmail e aviso de e-mail. A empresa também oferece o Plano de Proteção Básico gratuitamente por dois meses aos usuários do sistema pós-pago. O plano consiste num seguro que cobre roubo, furto qualificado, perda de renda e acidente pessoal. Pré-pago Os usuários que optarem pelo serviço pré-pago tem como opção mais barata o aparelho o Ericsson A1228, que custará R$ 199,00. O cliente ainda ganhará um crédito no mesmo valor do aparelho para conversação válido por 30 dias, e oferta gratuita por 30 dias do serviço inteligente de identificador de chamadas. Os outros modelos disponíveis vêm com R$ 100,00 em créditos para conversação e olho mágico gratuito por 30 dias. A compra dos aparelhos poderá ser feita em até quatro parcelas (1+3) sem juros nas 17 lojas da BCP e agentes autorizados. Veja na tabela abaixo os preços e aparelhos disponíveis neste Dia das Mães. BCP Alô Fácil (pré-pago) Aparelho Preço Ericsson A1228 R$ 199,00 Nokia 5120i R$ 249,00 Gradiente Strike Info Series R$ 249,00 Ericsson KF788 R$ 299,00 Motorola V2390 R$ 299,00 Ericsson T18d R$ 349,00 Nokia 6120i R$ 349,00 Motorola StarTAC 7890 R$ 699,0 Motorola Timeport P8190 R$ 729,00 Nokia 8260 R$ 849,00 Linha BCP Link (pós-pago) Aparelho Preço Ericsson A1228 R$ 99,00 Gradiente Strike Info Series R$ 199,00 Nokia 5120 / 5120 i R$ 199,00 Nokia 5125 R$ 199,00 Motorola V2390 R$ 199,00 Gradiente Concept R$ 229,00 Ericsson T18d R$ 249,00 Nokia 6120 i R$ 249,00 Motorola Star Tac 7790 R$ 439,00 Motorola Star Tac 7890 R$ 469,00 Motorola TalkAbout T8190 R$ 499,00 Motorola Timeport P8190 R$ 529,00 Gradiente Chroma/ Nokia 8860 R$ 599,00 Nokia 8260 / Gradiente NEO R$ 599,00 Nokia 7160 R$ 699,00