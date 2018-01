BCP: desconto em novo celular para clientes Os clientes da operadora de telefonia celular BCP Telecomunicações podem trocar seu celular antigo por um novo até o final deste mês com descontos adicionais que podem ir de R$ 30,00 a até 50% no preço de um aparelho novo. Podem participar da promoção quem tem um celular da companhia há mais de um ano habilitado no BCP Link e atinge um número médio de minutos falados por mês. Na faixa de menor desconto - R$ 30,00 - os destaques são para o Nokia 5120 e para o Gradiente Strike. Na loja, estes aparelhos custam R$ 199,00 mas, para o cliente que recebeu este desconto, o aparelho sai por R$ 169,00. O maior desconto é para o Motorola Star TAC que, de R$ 499,00, passou para R$ 249,90 para os clientes que receberam a mala direta e falam mais de 500 minutos por mês. Uma outra vantagem é que todos os aparelhos desta promoção estão sendo vendidos em até 6 vezes sem juros nas lojas BCP. O cliente poderá habilitar seu aparelho antigo no sistema pré-pago, sem custo adicional. BCP oferece Help gratuitamente até dia 14 O BCP Link, celular pós-pago da BCP, está oferecendo gratuitamente até o dia 14 de agosto, durante 24 horas, o BCP Help. O sistema é uma reunião de 85 serviços que podem ser acessados diretamente pelo celular. Os usuários podem requisitá-los ou, simplesmente, pedir informações sobre eles, discando *123. Após o dia 14, os clientes da operadora terão que pagar R$ 1,20 por minuto de utilização do BCP Help. O sistema facilita a solicitação de serviços como eletricista, encanador, informações sobre o trânsito e até mesmo reservas de vôo.