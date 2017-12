BCP encerra promoções do Alô Fácil A BCP Telecomunicações comunicou que a partir de amanhã estará encerrando três promoções para os usuários do serviço BCP Alô Fácil (DDD 011). Uma delas é a "Tarifa Reduzida", que concedia desconto de 50% nas ligações de segunda à sábado, das 21 às 7 horas, e o dia todo aos domingos e feriados nacionais - nas ligações dentro da área DDD 011. A decisão também engloba as promoções "Alô Bônus" e as "Chamadas VC3". A primeira concedia bônus e serviços variáveis de acordo com o valor da recarga efetuada no aparelho. Na VC3 - tarifa paga em chamadas para fora do Estado de São Paulo -, o valor cobrado era de R$ 1,20 por minuto e retornará para R$ 1,40 por minuto. A companhia informou também que irá manter, até 31 de outubro, a tarifa promocional de R$ 1,20 por minuto para chamadas VC1, VC1M e VC2. A primeira é paga em chamadas locais realizadas para dentro da mesma área de mobilidade (DDD 011). A VC1M vale para chamadas locais, feitas dentro da mesma área de mobilidade (DDD 011), para outro telefone celular. A VC2 corresponde às ligações para outras áreas de mobilidade dentro do Estado de São Paulo.