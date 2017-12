BCP: kit promocional na compra de pré-pago A BCP Telecomunicações lançou ontem uma promoção para novos clientes do BCP Alô Fácil em São Paulo.Os clientes que comprarem um celular pré-pago ganha R$ 100,00 em créditos para conversação dois diferentes serviços inteligentes gratuitos (Olho Mágico e Digimail) - válidos por 30 dias -, cartões de visita personalizados com o número do celular e um CD produzido exclusivamente pela BCP. A promoção vai até o dia 05 de março. O cliente ainda pode pagar seu celular em até 6 vezes, sem entrada e em parcelas iguais. Entre os celulares à venda estão o Motorola 770, por R$ 249,00, Ericsson A1228, por R$ 299,00, Strike Info Series e o Nokia 5120i, por R$ 349,00. Os aparelhos Nokia 6120i e Motorola V2390, saem por R$ 379,00. O StarTAC 7890 sai por R$ 699,00. O Timeport P8190 custa R$ 729,00 e o NEO, R$ 849,000. Exceto o Motorola 770 que só recebe mensagens de texto, os outros celulares da promoção enviam e recebem mensagens de texto.