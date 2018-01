BCP lança acesso móvel à Internet A BCP, operadora celular pela banda B na região metropolitana de São Paulo e seis estados do Nordeste, lança na segunda-feira o serviço de acesso móvel à internet, batizado de WAPT. O produto atenderá o mercado corporativo e pessoas físicas. A operadora tem hoje 2,5 milhões de assinantes, sendo 1,65 milhão em São Paulo. Para atender ao mercado corporativo, a BCP firmou parceria com a Microsoft, que garantirá a grandes e médias empresas o acesso à intranet. O usuário poderá enviar e responder e-mails, agendar compromissos e fazer buscas em tempo real, via celular, no portal da empresa. Para os clientes pessoa física, a BCP disponibilizará o serviço de personalização do acesso, que possibilita a escolha dos sites preferidos para navegação na rede. O usuário também terá a opção de acessar seu e-mail, responder e reencaminhar mensagens tanto pelo celular WAPT como pelo portal na Web. O serviço terá roaming nacional a partir da segunda quinzena de fevereiro.