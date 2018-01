BCP lança Alô Fácil com envio de mensagem A BCP Telecomunicações amplia, hoje, o leque de opções para os clientes do serviço pré-pago da empresa, na Região Metropolitana de São Paulo. Trata-se do lançamento do Kit Alô Fácil com Gradiente Strike Info Series. O objetivo da empresa é oferecer ao consumidor melhores condições, como redução dos preços, melhoria da qualidade e segmentação dos serviços. O Kit Gradiente Strike Info Series oferece o serviço de enviar e receber textos. Usando o teclado do aparelho, o cliente pode transmitir mensagens de texto, de até 150 caracteres, para qualquer celular BCP, tanto do serviço pré-pago quanto do pós- pago. O investimento para o lançamento do produto foi de R$ 5 milhões. Até o dia 15 de agosto, o serviço de envio de mensagens curtas de texto e do Olho Mágico - identificador de chamadas - será gratuito para quem comprar o kit. O preço é R$ 429,00 à vista ou em seis vezes sem entrada e sem juros. Para que os serviços de envio de mensagens de texto e Olho Mágico sejam ativados, o cliente precisa incluir crédito a partir de R$ 50,00. Em até 48 horas, e após efetuada a primeira ligação, os serviços são ativados automaticamente.