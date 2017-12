BCP lança novo serviço O portal BCP On-Line vai fornecer notícias e informações segmentadas para 2,2 milhões de clientes, além de permitir a recepção de e-mails. O lançamento do portal, criado em parceria com o Universo OnLine (UOL), consumiu investimentos de R$ 15 milhões. O serviço antecede a entrada em operação da tecnologia WAP - sigla em inglês para protocolo de acesso sem fio -, que estará disponível aos usuários da empresa somente no fim de julho. Para ter acesso ao serviço de informações não é preciso comprar um aparelho novo. O cliente terá de assinar um pacote de serviços da operadora, que inclui também produtos tradicionais - olho mágico, caixa postal etc. -, a um custo de R$ 15,60 ou R$ 19,00, dependendo do número de mensagens. A expectativa da empresa é que uma grande parte da clientela venha a solicitar os serviços do BCP On-Line. Até porque o preço do novo pacote não sobe muito. Para se ter uma idéia, hoje o conjunto básico de serviços custa em torno de R$ 12,00 mensais e é utilizado por pelo menos 45% do total de clientes da operadora.