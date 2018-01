BCP lança plano com assinatura de R$ 30,00 A BCP Telecomunicações em São Paulo lançou o plano BCP 15, voltado para clientes que realizam poucas ligações no aparelho celular. Com o este novo plano, o cliente pagará, mensalmente, R$ 30,00 pela assinatura com 15 minutos inclusos em tempo de conversação para as ligações locais para celulares e telefones fixos. A habilitação é gratuita e o cliente ganha o serviço de caixa postal digital. O plano BCP15 está disponível aos clientes do BCP Link, o serviço pós-pago da operadora. O Plano BCP15 pode ser adquirido em uma das 17 lojas da BCP, nos agentes autorizados ou pelo telefone do serviço de atendimento ao cliente. Para isso, é só discar asterisco 611 (*611) do próprio celular. A ligação é gratuita. Se o cliente estiver sem o celular, pode ligar para a central de atendimento: 5509-6955 ou para o serviço de televendas: 0800-557655.