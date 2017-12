BCP lança promoção no Nordeste A BCP Nordeste lançou hoje uma promoção inédita no País que deverá dobrar o número de chamadas de celular para a rede fixa nacional. É a "Promoção Alô Brasil BCP", que vai permitir que o cliente da empresa pague o preço da tarifa local por qualquer ligação feita para telefones convencionais de qualquer cidade brasileira. A promoção é válida durante este mês nos seis Estados atendidos pela empresa - de Alagoas ao Piauí. Com a promoção, o custo de uma ligação para Porto Alegre ou Manaus pode chegar a R$ 0,28 por minuto, num preço mais baixo que o oferecido pelas operadoras de longa distância. O diretor regional de Operações da BCP Nordeste, Michael Roubicek, disse que a novidade se chama "taxa única" e é adotada com sucesso nos Estados Unidos, onde a concorrência é mais acirrada. A promoção tem por finalidade oferecer preços competitivos ao cliente neste final-de-ano, ao mesmo tempo em que a empresa passa a ser pioneira em telefonia móvel no Brasil a concorrer com as operadoras de longa distância. A BCP cresceu 3,17% neste ano e desde que iniciou suas operações na região, em 1998, conquistou 800 mil clientes (60% no sistema pós-pago e 40% no pré-pago). Detém 34% do mercado da telefonia celular na região e até o final deste ano pretende atender a 65% da população dos Estados que cobre (Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí). A operadora já investiu R$ 200 milhões e tem 16 lojas, 180 agentes autorizados e 350 pontos de venda na região.