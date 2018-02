BCP lança promoção para pré e pós-pagos A BCP lança hoje uma promoção em todas lojas BCP, agentes autorizados e televendas, que começam a vender aparelhos e serviços a preços reduzidos. A promoção é válida para a região metropolitana de São Paulo e se estende tanto para os novos clientes BCP Link como para os do pré-pago BCP Alô Fácil. Um dos exemplos de redução de preço para o BCP Link é o modelo Ericsson A1228, que passou de R$ 199,00, para R$ 99,00, com uma mensalidade promocional de R$ 20,00. Em nota a companhia explica que a promoção vai até o dia 31 de março ou até o fim do estoque. Nas habilitações do Plano BCP15, na qual o cliente ganha 15 minutos de conversação, haverá desconto de R$ 10,00 na assinatura mensal, por dez meses. Para os assinantes BCP50, o desconto é de R$ 15,00, também por dez meses, e a mensalidade cai para R$ 40,84, com direito a 50 minutos de conversação. O assinante que participar da promoção ganhará 30 dias dos serviço Olho Mágico, Seguro e DigiMail. Na compra dos aparelhos BCP Link Ericsson A1228 e T18 o cliente ganhará, no ato da compra, um fone de ouvido original da marca Ericsson. A promoção contempla também os clientes do sistema pré-pago: o aparelho Ericsson A1228 - que custa R$ 299,00 - vem com créditos de conversação equivalentes a R$ 480,00 divididos em 24 parcelas de R$ 20,00. O crédito será aplicado sempre que o assinante realizar sua recarga. O cliente que comprar celulares de outras marcas recebe crédito correspondente a R$ 140,00 divididos em 7 parcelas de R$ 20,00 também aplicadas na recarga mensal. A companhia explica ainda que todos os aparelhos podem ser financiados em até quatro vezes sem juros.