BCP lança serviço WAP no final do mês A BCP Nordeste, operadora de celular da banda B da área que vai de Alagoas a Piauí, anuncia hoje o lançamento do serviço de acesso à Internet móvel, o WAP (Wireless Aplication Protocol). O produto estará disponível a partir do dia 15 apenas para clientes pessoa jurídica. Em São Paulo, a BCP lançará o celular WAP somente no final do mês. Inicialmente, a operadora vai oferecer o serviço nos aparelhos Nokia 7160 para 1000 empresas cadastradas. A operadora pretende comercializar 2 mil aparelhos com acesso ao e-mail, sites variados, Internet banking do Banco do Brasil, Boston e Safra. O WAP também permite trocar dados com outros dispositivos móveis como laptop e notebook por meio de raio infravermelho. O preço pode variar de R$ 0,30 a R$ 0,35 por minuto, conforme o plano escolhido.